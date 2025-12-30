Россия назвала молчание ООН покрывательством атаки Киева на резиденцию Путина

Напомним, что ранее сообщалось, что после этой террористической атаки Москва не разорвает контакты с США, но пересмотрит свою переговорную позицию. Кроме этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские военные знают, какой ответ дать Киеву.