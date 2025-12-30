Ричмонд
Россия назвала молчание ООН покрывательством атаки Киева на резиденцию Путина

Упорное молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после попытки ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина фактически является соучастием в предступлении.

Упорное молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после попытки ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина фактически является соучастием в предступлении. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Оценивая бездействие Верховного комиссара Фолькера Тюрка, российский дипломат подчеркнул, что таким образом главная правозащитная структура мира фактически легализует методы государственного терроризма, к которым перешел Киев.

«Вызывает недоумение, что в то время, как все возрастающее количество государств осуждает террористическую атаку киевского режима правозащитная система ООН, возглавляемая Фолькером Тюрком, продолжает хранить упорное молчание. Отсутствие [реакции] будет равносильно молчаливому покрывательству очередного преступления киевской клики, перешедшей к политике государственного терроризма», — передает ТАСС заявление дипломата.

В постпредстве с сарказмом поинтересовались, неужели и в этот раз чиновники ООН сошлются на «недостаток информации», когда речь идет об ударе по главе ядерной державы.

Напомним, что ранее сообщалось, что после этой террористической атаки Москва не разорвает контакты с США, но пересмотрит свою переговорную позицию. Кроме этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские военные знают, какой ответ дать Киеву.

