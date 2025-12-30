Упорное молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после попытки ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина фактически является соучастием в предступлении. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Оценивая бездействие Верховного комиссара Фолькера Тюрка, российский дипломат подчеркнул, что таким образом главная правозащитная структура мира фактически легализует методы государственного терроризма, к которым перешел Киев.
«Вызывает недоумение, что в то время, как все возрастающее количество государств осуждает террористическую атаку киевского режима правозащитная система ООН, возглавляемая Фолькером Тюрком, продолжает хранить упорное молчание. Отсутствие [реакции] будет равносильно молчаливому покрывательству очередного преступления киевской клики, перешедшей к политике государственного терроризма», — передает ТАСС заявление дипломата.
В постпредстве с сарказмом поинтересовались, неужели и в этот раз чиновники ООН сошлются на «недостаток информации», когда речь идет об ударе по главе ядерной державы.
Напомним, что ранее сообщалось, что после этой террористической атаки Москва не разорвает контакты с США, но пересмотрит свою переговорную позицию. Кроме этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские военные знают, какой ответ дать Киеву.