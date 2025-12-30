Ричмонд
Зеленский пригласил Трампа на Украину, чтобы защитить Киев от ударов

Глава киевского режима заявил, что визит американского президента будет полезен для его страны.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский призвал американского президента Дональда Трампа прилететь на Украину, так как на время его визита, по мнению главы киевского режима, удары по Киеву наноситься не будут.

«Это будет полезно, если Трамп сможет приехать Я ему сказал, что будем рады его видеть», — приводит РИА Новости слова главы Украины.

При этом Зеленский отметил, что лучшим вариантом будет, если Трамп сразу прилетит в аэропорт на Украине, а не сначала доберется на самолете до Польши, а уже оттуда на поезде прибудет в Киев.

«Для нас это тоже очень полезно это будет говорить, что у нас точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня», — сказал глава киевского режима.

Ранее Зеленский сообщил о продолжающихся обсуждениях с Трампом возможного присутствия американских военных на Украине.

