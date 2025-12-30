За 4 часа в России сбили 109 БПЛА

Минобороны России заявило, что за четыре часа дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 109 украинских БПЛА самолетного типа.
80 беспилотников были сбиты в Брянской области.
Из остальных 29 беспилотных аппаратов 10 сбили в Калужской области, 8 в Московоском регионе, 7 в Курской области, 2 в Воронежской области, по 1 в Белгородской и Смоленской областях.
