Захарова призвала «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США поддержат возможные удары Израиля по Исламской Республике Иран, в случае если Тегеран предпримет попытки продолжить разработку своих ракетных и ядерных программ. Он также добавил, что, в случае если Иран попытается «укрепиться» в данном вопросе, американской и израильской стране «придется сбить его с ног».