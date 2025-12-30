Захарова призвала «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана

«Призываем “горячие головы” осознать всю пагубность своего разрушительного курса, отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы и не повторять роковых ошибок», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Она также заявила, что комментарии Израиля о возможности военных ударов по Ирану вызывают обоснованную тревогу. Захарова подчеркнула, что дипломатический диалог остается единственным приемлемым путем для разрешения всех вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
Официальный представитель МИД РФ сообщила, что Россия выступает за сохранение и полное выполнение совместного всеобъемлющего плана действий и против любых силовых сценариев, способных дестабилизировать ситуацию в регионе и за его пределами.
В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил что необходимо воздержаться от эскалации напряженности на Ближнем востоке и вести диалог с Ираном. Он также сказал, что Россия продолжает вести «добрые, конструктивные» отношения с Тегераном.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США поддержат возможные удары Израиля по Исламской Республике Иран, в случае если Тегеран предпримет попытки продолжить разработку своих ракетных и ядерных программ. Он также добавил, что, в случае если Иран попытается «укрепиться» в данном вопросе, американской и израильской стране «придется сбить его с ног».