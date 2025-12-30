Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова призвала «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана

Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана. Об этом 30 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: МИД России

«Призываем “горячие головы” осознать всю пагубность своего разрушительного курса, отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы и не повторять роковых ошибок», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Она также заявила, что комментарии Израиля о возможности военных ударов по Ирану вызывают обоснованную тревогу. Захарова подчеркнула, что дипломатический диалог остается единственным приемлемым путем для разрешения всех вопросов, связанных с иранской ядерной программой.

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что Россия выступает за сохранение и полное выполнение совместного всеобъемлющего плана действий и против любых силовых сценариев, способных дестабилизировать ситуацию в регионе и за его пределами.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил что необходимо воздержаться от эскалации напряженности на Ближнем востоке и вести диалог с Ираном. Он также сказал, что Россия продолжает вести «добрые, конструктивные» отношения с Тегераном.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США поддержат возможные удары Израиля по Исламской Республике Иран, в случае если Тегеран предпримет попытки продолжить разработку своих ракетных и ядерных программ. Он также добавил, что, в случае если Иран попытается «укрепиться» в данном вопросе, американской и израильской стране «придется сбить его с ног».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше