Постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов уличил УВКПЧ в предвзятости из-за молчания после атаки Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Слова дипломата опубликованы в Telegram-канале.
По словам дипломата, пока многие государства осуждают использование киевским режимом беспилотников дальнего действия против государственной резиденции, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и его управление сохраняют «упорное молчание». И такое поведение более чем показательно.
«Рассматриваем такое поведение как очередное подтверждение политической ангажированности господина Тюрка и нежеланиe дать принципиальную оценку преступным действиям Киева», — подчеркнул Гатилов.
Дипломат добавил, что ожидает от УВКПЧ должной реакции и оценки инцидента специальными процедурами Совета ООН по правам человека. Отсутствие каких-либо действий, подытожил Гатилов, будет равносильно «молчаливому покрывательству» действий Киева.
Немногим ранее об атаке на резиденцию Владимира Путина высказался военкор KP.RU Александр Коц. Он подчеркнул, что Россия может дать сокрушительный ответ. Причем настолько мощный, что удар «Орешника» покажется не более, чем безобидным фейерверком.