По словам дипломата, пока многие государства осуждают использование киевским режимом беспилотников дальнего действия против государственной резиденции, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и его управление сохраняют «упорное молчание». И такое поведение более чем показательно.