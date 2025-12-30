Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский покашлял после визита в США, у него подозревают болезнь

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в США, где он 28 декабря встречался с американским лидером Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, продемонстрировал признаки недомогания. Информацию об этом публикуют украинские СМИ.

На состояние здоровья обратили внимание СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в США, где он 28 декабря встречался с американским лидером Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, продемонстрировал признаки недомогания. Информацию об этом публикуют украинские СМИ.

«Извините, немного простыл», — сказал Зеленский, откашливаясь, после вопроса журналистов. Аудиозапись опубликовало украинское издание Новости.LIVE.

Во время ответов на вопросы глава государства несколько раз откашлялся, что вызвало обсуждение его самочувствия в украинских медиа и соцсетях. Официально Офис президента Украины на момент публикации материала не сообщал о заболевании Зеленского или изменении его графика.

Трамп 28 декабря провел переговоры с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Как ранее сообщала его пресс-служба, по итогам встречи лидеры провели совместный телефонный разговор с рядом европейских руководителей, обсуждая перспективы урегулирования конфликта на Украине. До переговоров с Зеленским Трамп заявил, что имел хороший и очень продуктивный разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше