Зеленский покашлял после визита в США, у него подозревают болезнь

Трамп 28 декабря провел переговоры с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Как ранее сообщала его пресс-служба, по итогам встречи лидеры провели совместный телефонный разговор с рядом европейских руководителей, обсуждая перспективы урегулирования конфликта на Украине. До переговоров с Зеленским Трамп заявил, что имел хороший и очень продуктивный разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным.