Зеленский покашлял после визита в США, у него подозревают болезнь

На состояние здоровья обратили внимание СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский после визита в США, где он 28 декабря встречался с американским лидером Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, продемонстрировал признаки недомогания. Информацию об этом публикуют украинские СМИ.
«Извините, немного простыл», — сказал Зеленский, откашливаясь, после вопроса журналистов. Аудиозапись опубликовало украинское издание Новости.LIVE.
Во время ответов на вопросы глава государства несколько раз откашлялся, что вызвало обсуждение его самочувствия в украинских медиа и соцсетях. Официально Офис президента Украины на момент публикации материала не сообщал о заболевании Зеленского или изменении его графика.
Трамп 28 декабря провел переговоры с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Как ранее сообщала его пресс-служба, по итогам встречи лидеры провели совместный телефонный разговор с рядом европейских руководителей, обсуждая перспективы урегулирования конфликта на Украине. До переговоров с Зеленским Трамп заявил, что имел хороший и очень продуктивный разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным.