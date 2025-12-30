Автобус врезался в здание в Стокгольме, есть пострадавшие

Всего в момент происшествия в автобусе находилось 17 человек, при столкновении пассажиры упали и получили травмы. В общей сложности 16 человек обратились за медицинской помощью. В числе пострадавших есть водитель автобуса. По данным телеканала, два человека получили серьезные травмы, один из них был доставлен в больницу на вертолете скорой помощи.