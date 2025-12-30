Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус врезался в здание в Стокгольме, есть пострадавшие

Всего в момент происшествия в автобусе находилось 17 человек, при столкновении пассажиры упали и получили травмы. В общей сложности 16 человек обратились за медицинской помощью.

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус врезался в здание в стокгольмском районе Лильехольмен, в результате чего пострадали 16 человек, сообщает телеканал SVT со ссылкой на данные властей.

Всего в момент происшествия в автобусе находилось 17 человек, при столкновении пассажиры упали и получили травмы. В общей сложности 16 человек обратились за медицинской помощью. В числе пострадавших есть водитель автобуса. По данным телеканала, два человека получили серьезные травмы, один из них был доставлен в больницу на вертолете скорой помощи.

На месте происшествия работает несколько полицейских подразделений, спасательные службы и бригады скорой помощи. Начато расследование. -0-