Автобус врезался в здание в Стокгольме, есть пострадавшие

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус врезался в здание в стокгольмском районе Лильехольмен, в результате чего пострадали 16 человек, сообщает телеканал SVT со ссылкой на данные властей.
Всего в момент происшествия в автобусе находилось 17 человек, при столкновении пассажиры упали и получили травмы. В общей сложности 16 человек обратились за медицинской помощью. В числе пострадавших есть водитель автобуса. По данным телеканала, два человека получили серьезные травмы, один из них был доставлен в больницу на вертолете скорой помощи.
На месте происшествия работает несколько полицейских подразделений, спасательные службы и бригады скорой помощи. Начато расследование. -0-