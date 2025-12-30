Ричмонд
Не менее шести человек пострадали при инциденте на канатной дороге в Италии

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть человек пострадали, около 100 были эвакуированы из-за аварии на канатной дороге в итальянских Альпах, сообщает Euronews.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте в районе перевала Монте-Моро недалеко от коммуны Макуньяга в итальянском регионе Пьемонт. По предварительным данным, одна из кабин ехала слишком быстро при совершении подъема. При въезде на станцию она врезалась в ограждение, не сумев вовремя остановиться. В это же время с противоположной стороны на станцию прибыла другая кабина, в которой находился только водитель.

В результате аварии около 100 человек, включая 94 туристов и пятерых рабочих, оказались застрявшими на высоте 2,8 тыс. м. На место прибыли горноспасатели, сотрудники экстренных служб и пожарная бригада. Застрявших людей эвакуировали на вертолетах. У шестерых пострадавших зафиксированы незначительные травмы.

«К счастью, никто серьезно не пострадал, жизни людей ничто не угрожает», — рассказал администратор компании Macugnaga Trasporti e Servizi, которая управляет канатной дорогой, Филиппо Бесоцци. Он добавил, что сейчас устанавливаются детали случившегося.

После инцидента горнолыжные трассы были закрыты, а работа подъемника приостановлена.

В последние годы в Италии произошло несколько серьезных аварий на канатных дорогах. Так, в апреле четыре человека погибли недалеко от Кастелламмаре-ди-Стабия. -0-