Не менее шести человек пострадали при инциденте на канатной дороге в Италии

Инцидент произошел на горнолыжном курорте в районе перевала Монте-Моро недалеко от коммуны Макуньяга в итальянском регионе Пьемонт. По предварительным данным, одна из кабин ехала слишком быстро при совершении подъема. При въезде на станцию она врезалась в ограждение, не сумев вовремя остановиться. В это же время с противоположной стороны на станцию прибыла другая кабина, в которой находился только водитель.