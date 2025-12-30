Ричмонд
Аэропорт Внуково ограничил работу

Аэропорт Внуково ограничил работу, сказал советник руководителя Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Внуково ограничил работу, сказал советник руководителя Росавиации Артем Кореняко. Он заявил, что в расписании работы аэропорта возможны корректировки.

Внуково с 21.10 принимал и отправлял рейсы только по согласованию, а затем ограничил работу полностью.

Кореняко заявил, что предпринятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Приостановил работу аэропорт Калуги. Также некоторое время не принимали и не отправляли рейсы аэропорты Краснодара и Пскова.

