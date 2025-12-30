Аэропорт Внуково ограничил работу, сказал советник руководителя Росавиации Артем Кореняко. Он заявил, что в расписании работы аэропорта возможны корректировки.
Внуково с 21.10 принимал и отправлял рейсы только по согласованию, а затем ограничил работу полностью.
Кореняко заявил, что предпринятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Приостановил работу аэропорт Калуги. Также некоторое время не принимали и не отправляли рейсы аэропорты Краснодара и Пскова.
