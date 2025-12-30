Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Украины в Астане: атаки на КТК прекратятся после завершения конфликта

Украинский посол в Казахстане Майко сказал, что удары по КТК прекратятся с окончанием конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Посол Украины в Казахстане Виктор Майко заявил, что атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) прекратятся с окончанием украинского конфликта.

«Единственная гарантия того, что подобные инциденты не повторятся, — это завершение конфликта», — отметил дипломат в интервью изданию Ulysmedia.

При этом Майко подчеркнул, что Киев официально не брал на себя ответственность за повреждения на КТК.

Атака на КТК с применением беспилотного морского дрона Украины произошла утром 29 ноября. В министерстве энергетики Казахстана назвали диверсию недопустимой и угрожающей мировой энергобезопасности.

Телеканал CNN ранее сообщил, что на Западе признали поддержку Украины при нанесении ударов по нефтяной инфраструктуре на территории России.