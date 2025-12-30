Посол Украины в Астане: атаки на КТК прекратятся после завершения конфликта

Посол Украины в Казахстане Виктор Майко заявил, что атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) прекратятся с окончанием украинского конфликта.
«Единственная гарантия того, что подобные инциденты не повторятся, — это завершение конфликта», — отметил дипломат в интервью изданию Ulysmedia.
При этом Майко подчеркнул, что Киев официально не брал на себя ответственность за повреждения на КТК.
Атака на КТК с применением беспилотного морского дрона Украины произошла утром 29 ноября. В министерстве энергетики Казахстана назвали диверсию недопустимой и угрожающей мировой энергобезопасности.
Телеканал CNN ранее сообщил, что на Западе признали поддержку Украины при нанесении ударов по нефтяной инфраструктуре на территории России.