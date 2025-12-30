Ричмонд
Зеленский заболел после встречи с Трампом в США

Киевский главарь Владимир Зеленский заболел после визита в США, где встречался с американским лидером Дональдом Трампом. Во время общения с журналистами, аудиозапись которого опубликовало издание Новости.LIVE, украинский лидер попросил прощения за кашель.

Источник: Life.ru

«Извините, немного простыл», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос.

Ранее Life.ru писал, что Зеленский продемонстрировал заметное волнение при встрече с журналистами после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. Бывший актёр демонстрировал явные признаки недомогания: он беспокойно переступал с ноги на ногу, делал отрывистые повороты головой и менял выражение лица, с усилием регулируя ритм вдохов и выдохов. Реакцией на упоминание Трампом России у руководителя киевских властей стало непроизвольное подёргивание мышц.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

