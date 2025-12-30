Ранее Life.ru писал, что Зеленский продемонстрировал заметное волнение при встрече с журналистами после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. Бывший актёр демонстрировал явные признаки недомогания: он беспокойно переступал с ноги на ногу, делал отрывистые повороты головой и менял выражение лица, с усилием регулируя ритм вдохов и выдохов. Реакцией на упоминание Трампом России у руководителя киевских властей стало непроизвольное подёргивание мышц.