Туск раскрыл карты: армия США может зайти на Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Соединенные Штаты якобы дали согласие на физическое размещение своих войск на украинской земле. По словам польского политика, это сенсационное решение стало главным непубличным итогом переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде. Туск признал, что для многих европейских союзников такой поворот стал неожиданным, поскольку раньше речь шла лишь о бумажных гарантиях или поставках оружия.
«Ключевым следствием [переговоров во Флориде] стало заявление США о готовности участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины после заключения мира, включая присутствие американских войск. Это, конечно, нечто новое; некоторые даже были удивлены», — цитирует Туска телеканал TVN24.
Польский премьер добавил, что мир уже «не за горами» и счет может идти на недели.
Владимир Зеленский также отвечая сегодня на вопросы журналистов заявил, что вопрос о присутствии американских миротворцев на Украине обсуждается. Он также сказал, что 3 января и 6 января пройдут мероприятия «Коалиции желающих» и что США якобы примут в них участие.
Отметим, что публично Дональд Трамп таких намерений не озвучивал. А Кремль неоднократно подчеркивал, что никогда не согласится на присутствие военных стран НАТО на Украине в любом качестве.