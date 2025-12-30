Туск раскрыл карты: армия США может зайти на Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Соединенные Штаты якобы дали согласие на физическое размещение своих войск на украинской земле. По словам польского политика, это сенсационное решение стало главным непубличным итогом переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде. Туск признал, что для многих европейских союзников такой поворот стал неожиданным, поскольку раньше речь шла лишь о бумажных гарантиях или поставках оружия.