Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гатилов заявил о предвзятости УВКПЧ ООН после атаки на резиденцию Путина

Молчание правозащитной системы ООН, возглавляемой Верховным комиссаром Фолькером Тюрком, на фоне растущего числа государств, осуждающих террористическую атаку киевского режима с использованием беспилотников дальнего радиуса действия по государственной резиденции президента РФ в Новгородской области вызывает недоумение. Это отметил постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Рассматриваем такое поведение как очередное подтверждение политической ангажированности господина Тюрка и нежеланиe дать принципиальную оценку преступным действиям Киева», — указано в заявлении дипломата, которое опубликовано в Telegram-канале постпредства.

Напомним, в ночь на 29 декабря украинские беспилотники попытались нанести массированный удар по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в атаке участвовали 91 дрон, все они были уничтожены ПВО. Президент США Дональд Трамп заявил, что атака его шокировала, а Путин уведомил его о намерении пересмотреть переговорную позицию Москвы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше