Гатилов заявил о предвзятости УВКПЧ ООН после атаки на резиденцию Путина

Напомним, в ночь на 29 декабря украинские беспилотники попытались нанести массированный удар по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в атаке участвовали 91 дрон, все они были уничтожены ПВО. Президент США Дональд Трамп заявил, что атака его шокировала, а Путин уведомил его о намерении пересмотреть переговорную позицию Москвы.