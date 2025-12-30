«Рассматриваем такое поведение как очередное подтверждение политической ангажированности господина Тюрка и нежеланиe дать принципиальную оценку преступным действиям Киева», — указано в заявлении дипломата, которое опубликовано в Telegram-канале постпредства.
Напомним, в ночь на 29 декабря украинские беспилотники попытались нанести массированный удар по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в атаке участвовали 91 дрон, все они были уничтожены ПВО. Президент США Дональд Трамп заявил, что атака его шокировала, а Путин уведомил его о намерении пересмотреть переговорную позицию Москвы.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.