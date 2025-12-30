Зеленский пригласил Трампа на Украину для защиты от ударов по Киеву

«Это будет полезно, если Трамп сможет приехать. Я ему сказал, что будем рады его видеть. Для нас это тоже очень полезно, потому что если Трамп, президент США прилетит на Украину и желательно, чтобы уже не в Польшу, а потом ехал на поезде, а прилетел на Украину, это будет говорить, что у нас точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня», — приводит комментарий Зеленского украинское издание Новости.LIVE.
Ранее Трамп заявил, что готов лично выступить перед украинскими парламентариями. Он подтвердил такую возможность на пресс-конференции после встречи с Зеленским в своём поместье Мар-а-Лаго. Основным условием он назвал практическую пользу от этого жеста. Трамп считает, если его выступление в Раде поможет сохранять десятки тысяч жизней ежемесячно, то он, безусловно, готов на такой визит.
