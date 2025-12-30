Ричмонд
Захарова: Россия призывает прекратить эскалацию вокруг Ирана

МИД РФ предупреждает о рисках разрушительного курса в отношении Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Россия обращается к «горячим головам» с призывом осознать вредность своей разрушительной политики в отношении Ирана и отказаться от дальнейшей эскалации напряженности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Призываем “горячие головы” осознать всю пагубность своего разрушительного курса, отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы и не повторять роковых ошибок, которые были совершены ими в июне 2025 года и привели к серьезному подрыву проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что комментарии Израиля о возможных ударах по Ирану вызывают обоснованную тревогу. Она подчеркнула, что единственным правильным и безопасным способом урегулирования ситуации остаются переговоры.

Ранее KP.RU писал, что с начала 2025 года около 240 палестинцев были убиты израильскими силами и поселенцами, среди них 56 детей. Как уточняет УКГВ ООН, за последние две недели погибли четверо детей, зафиксировано 46 нападений поселенцев.

