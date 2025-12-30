Захарова: Россия призывает прекратить эскалацию вокруг Ирана

«Призываем “горячие головы” осознать всю пагубность своего разрушительного курса, отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы и не повторять роковых ошибок, которые были совершены ими в июне 2025 года и привели к серьезному подрыву проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране», — отметила дипломат.