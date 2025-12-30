Полянский: Разговорами о выборах Киев пытается монополизировать власть

«До выборов там [на Украине], конечно, очень далеко, потому что всё это делается и произносится не для выборов, не для того, чтобы украинцы могли сказать своё слово, а для того, чтобы монополизировать свою власть», — подчеркнул дипломат в эфире «России-24».