Полянский: Разговорами о выборах Киев пытается монополизировать власть

Киевский режим стремится монополизировать власть под предлогом обсуждения выборов и подготовки к ним. Такое заявление сделал новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Источник: Life.ru

«До выборов там [на Украине], конечно, очень далеко, потому что всё это делается и произносится не для выборов, не для того, чтобы украинцы могли сказать своё слово, а для того, чтобы монополизировать свою власть», — подчеркнул дипломат в эфире «России-24».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине уже подготовлены законы, необходимые для проведения выборов и референдума в условиях незавершённого военного конфликта. Экс-комик добавил, что на проведение демократических процедур настаивает глава США, но перед Киевом стоит задача по обеспечению безопасности этих процессов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

