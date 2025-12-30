«До выборов там [на Украине], конечно, очень далеко, потому что всё это делается и произносится не для выборов, не для того, чтобы украинцы могли сказать своё слово, а для того, чтобы монополизировать свою власть», — подчеркнул дипломат в эфире «России-24».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине уже подготовлены законы, необходимые для проведения выборов и референдума в условиях незавершённого военного конфликта. Экс-комик добавил, что на проведение демократических процедур настаивает глава США, но перед Киевом стоит задача по обеспечению безопасности этих процессов.
