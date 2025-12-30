Ричмонд
В МИД РФ призвали отказаться от эскалации вокруг Ирана и его ядерной программы

Россия призывает «горячие головы» прекратить разжигать обстановку вокруг Ирана и его ядерной программы. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Life.ru

«Призываем “горячие головы” осознать всю пагубность своего разрушительного курса, отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы», — говорится в её комментарии на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Захарова также напомнила о роковой ошибке, допущенной в июне 2025 года. Тогда действия ряда стран серьёзно подорвали инспекционную деятельность МАГАТЭ в Иране.

Ранее советник верховного лидера Ирана по вопросам безопасности Али Шамхани предупредил, что любая военная агрессия против Исламской Республики вызовет мгновенный и жёсткий ответ, «выходящий за рамки воображения её организаторов». Это заявление прозвучало после недавних угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

