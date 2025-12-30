Ранее Мария Захарова заявляла, что киевский режим действует под аплодисменты западных стран. Она заявила, что руководство Украины не ограничивается применением террористических способов, а по сути, бросает вызов и тем, кто его поддерживает. Представитель МИДа акцентировала внимание на том, что западные страны не остаются в стороне, а публично одобряют подобную стратегию.