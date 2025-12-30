Ричмонд
Захарова обменялась новогодними подарками с сестрой Ким Чен Ына

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон обменялись подарками накануне Нового года. Дипломат получила в дар вазу, а в ответ преподнесла портрет сестры северокорейского лидера, написанный художником Никасом Сафроновым.

Как сообщила Захарова в своём телеграм-канале, подарок передал посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль. Узнав об этом поздно вечером, она обратилась к Сафронову, который создал портрет в стиле сангина за одну ночь.

«Будучи не знакомыми с товарищем Ким Ё Чжон лично, мы с Никасом подумали, что на этом фото запечатлены важнейшие, на первый взгляд несовместимые качества: нежность и женственность с силой и решительностью», — отметила дипломат.

Ранее Мария Захарова заявляла, что киевский режим действует под аплодисменты западных стран. Она заявила, что руководство Украины не ограничивается применением террористических способов, а по сути, бросает вызов и тем, кто его поддерживает. Представитель МИДа акцентировала внимание на том, что западные страны не остаются в стороне, а публично одобряют подобную стратегию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

