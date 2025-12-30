Ричмонд
В США подтвердили, что Трамп уважает и поддерживает Путина, а не Зеленского

Профессор Питер Кузник заявил, что глава США Дональд Трамп уважает президента России Владимира Путина больше, чем Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Мне стало ясно, что [Трамп] уважает и поддерживает Путина больше, чем Зеленского, и считает, что Украине было бы разумнее уступить большинству требований Путина, поскольку через один, шесть или двенадцать месяцев Украина окажется в ещё более слабой позиции», — считает учёный.

Эта оценка, как отметил Кузник, демонстрирует устойчивость взглядов Трампа на конфликт, без свойственной ему резкой смены позиций.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что провокации, включая атаку на резиденцию Путина, не способны повлиять на доверительный характер контактов между российским и американским лидерами. По словам Пескова, президенты сохраняют высокий уровень диалога, а террористические действия Киева не могут его пошатнуть.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

