На Украине раскрыли, кто может стать новым руководителем ОП Зеленского

На должность руководителя ОП рассматривают Владислава Власюка.
Уполномоченный по вопросам санкционной политики при президенте Украины Владислав Власюк рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на должность руководителя Офиса президента (ОП). Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского.
«На должность руководителя ОП рассматривается уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк», — заявили источники в офисе президента украинским СМИ. При этом, по данным издания, окончательное решение еще не принято.
Ранее Владимир Зеленский уже называл возможными кандидатами на пост главы Офиса президента премьера Дениса Шмыгаля и вице-премьера Михаила Федорова, однако окончательного решения тогда также не последовало. Должность руководителя ОП освободилась после отставки Андрея Ермака, которая последовала за обысками НАБУ и САП в рамках расследования коррупционной схемы в энергетике.