На Украине раскрыли, кто может стать новым руководителем ОП Зеленского

Ранее Владимир Зеленский уже называл возможными кандидатами на пост главы Офиса президента премьера Дениса Шмыгаля и вице-премьера Михаила Федорова, однако окончательного решения тогда также не последовало. Должность руководителя ОП освободилась после отставки Андрея Ермака, которая последовала за обысками НАБУ и САП в рамках расследования коррупционной схемы в энергетике.