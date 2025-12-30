Ричмонд
На Украине раскрыли, кто может стать новым руководителем ОП Зеленского

Уполномоченный по вопросам санкционной политики при президенте Украины Владислав Власюк рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на должность руководителя Офиса президента (ОП). Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского.

На должность руководителя ОП рассматривают Владислава Власюка.

«На должность руководителя ОП рассматривается уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк», — заявили источники в офисе президента украинским СМИ. При этом, по данным издания, окончательное решение еще не принято.

Ранее Владимир Зеленский уже называл возможными кандидатами на пост главы Офиса президента премьера Дениса Шмыгаля и вице-премьера Михаила Федорова, однако окончательного решения тогда также не последовало. Должность руководителя ОП освободилась после отставки Андрея Ермака, которая последовала за обысками НАБУ и САП в рамках расследования коррупционной схемы в энергетике.