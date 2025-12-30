Ричмонд
США тщательно изучат обстоятельства атаки Киева на резиденцию Путина

В США заявили, что намерены изучить обстоятельства попытки атаки ВСУ на резиденцию Путина.

США тщательно изучат обстоятельства попытки Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.

Он назвал безрассудной такую атаку со стороны Украины. По словам дипломата, такие действия не помогли бы достижению мира с Россией.

Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ атаковали резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 дронов. В Кремле заявили, что эта атака направлена на срыв урегулирования.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что атака в очередной раз подтвердила террористическую сущность тех, кто находится у власти в Киеве.

В Госдуме призвали к жесткому ответу.

