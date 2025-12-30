США тщательно изучат обстоятельства атаки Киева на резиденцию Путина

США тщательно изучат обстоятельства попытки Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.
Он назвал безрассудной такую атаку со стороны Украины. По словам дипломата, такие действия не помогли бы достижению мира с Россией.
Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ атаковали резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 дронов. В Кремле заявили, что эта атака направлена на срыв урегулирования.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что атака в очередной раз подтвердила террористическую сущность тех, кто находится у власти в Киеве.
В Госдуме призвали к жесткому ответу.