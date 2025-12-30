Зеленский выбрал хитрую фигуру в главы офиса

«Судя по всему, Зеленский назначит на должность главы офиса человека… который не будет мешать Андрею Ермаку продолжать оказывать влияние на все решения президента, находиться рядом с ним дома, в спортзале, как это сейчас происходит, и сохранять свое влияние», — пишет издание.