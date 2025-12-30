Зеленский выбрал хитрую фигуру в главы офиса

Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы своего Офиса, однако реальная смена власти в Киеве вряд ли произойдет. По эксклюзивным данным украинского издания «Зеркало недели», место уволенного Андрея Ермака займет нынешний уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк. Новый назначенец считается настолько лояльным и зависимым от предшественника, что в кулуарах Банковой его открыто называют «собственностью» Ермака.
«Судя по всему, Зеленский назначит на должность главы офиса человека… который не будет мешать Андрею Ермаку продолжать оказывать влияние на все решения президента, находиться рядом с ним дома, в спортзале, как это сейчас происходит, и сохранять свое влияние», — пишет издание.
Как выяснили журналисты, Власюк попал в высшие эшелоны власти через советницу Ермака и долгое время работал секретарем санкционной группы Ермака-Макфола. Аналитики уверены: его фигура не повлияет ни на политику, ни на моральный климат в ОПУ.
Сам Андрей Ермак, формально уходя в тень, де-факто остается «серым кардиналом». Источники сообщают, что он продолжает ежедневно посещать Зеленского в закрытой резиденции в Конча-Заспе.
Ранее Зеленский публично подтвердил, что решение по новому главе принято, но официально об этом будет объявлено позже.