Болгария с 1 января 2026 года перейдет на евро

22 декабря Конституционный суд Болгарии открыл дело по требованию 51 депутата парламента, оспоривших решение Народного собрания, 3 декабря отклонившего предложение президента Румена Радева о проведении референдума по евро. Радев предложил провести референдум о целесообразности перехода страны на евро в 2026 году и внес его в парламент еще в мае. Он отметил, что в болгарском обществе нет консенсуса ни по поводу готовности к этому процессу, ни относительно даты, когда это может произойти. -0-