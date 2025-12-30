NYT сообщила о флаге России на уходящем от сил США танкере из Венесуэлы

Силы США пытались задержать танкер в рамках блокады судов, перевозящих венесуэльскую нефть. Как писала NYT, Bella 1 направлялся за нефтью в Венесуэлу, а когда американские военные приблизились к нему вечером 20 декабря, на судне не было действующего национального флага, свидетельствующего о его принадлежности. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, это делает танкер судном без гражданства и он может быть досмотрен в море в соответствии с международным законодательством.