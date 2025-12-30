Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский постоянно отказывается от слов, сказанных на встречах с лидером США Дональдом Трампом.
«Как только Трамп отворачивается, этот мелкий зеленый гоблин сразу же противоречит ему», — написал Чей Боуз в соцсети.
По его словам, Владимир Зеленский не осмеливается спорить «стоя рядом» с Дональдом Трампом. Однако после встреч начинает отказываться от того, что сказал перед главой Белого дома.
Так Чей Боуз прокомментировал отрывок из интервью Владимира Зеленского, в котором он оспорил слова Дональда Трампа о том, что 86% жителей Украины хотят мира.
Ранее Владимир Путин назвал Владимира Зеленского талантливым артистом.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше