Журналист Боуз назвал Зеленского зеленым гоблином

Журналист Чей Боуз назвал Владимира Зеленского «мелким зеленым гоблином».

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский постоянно отказывается от слов, сказанных на встречах с лидером США Дональдом Трампом.

«Как только Трамп отворачивается, этот мелкий зеленый гоблин сразу же противоречит ему», — написал Чей Боуз в соцсети.

По его словам, Владимир Зеленский не осмеливается спорить «стоя рядом» с Дональдом Трампом. Однако после встреч начинает отказываться от того, что сказал перед главой Белого дома.

Так Чей Боуз прокомментировал отрывок из интервью Владимира Зеленского, в котором он оспорил слова Дональда Трампа о том, что 86% жителей Украины хотят мира.

Ранее Владимир Путин назвал Владимира Зеленского талантливым артистом.

