«Воровсто 500 млн у Минобороны»: бизнесмены уехали в колонию

В России вынесен жесткий приговор по делу о хищении на государственномоборонном заказе. Пока страна находилась в состоянии боевых действий, дельцы набивали карманы, манипулируя цифрами в отчетах. Организатор схемы, руководитель ООО ИФК «РНГС Капитал» Дмитрий Левченко, приговорен к 8 годам колонии, а его подельник, генеральный директор ООО «Сибай» Андрей Грунин, получил 5 лет.