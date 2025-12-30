Ричмонд
«Воровсто 500 млн у Минобороны»: бизнесмены уехали в колонию

В России вынесен жесткий приговор по делу о хищении на государственномоборонном заказе.

В России вынесен жесткий приговор по делу о хищении на государственномоборонном заказе. Пока страна находилась в состоянии боевых действий, дельцы набивали карманы, манипулируя цифрами в отчетах. Организатор схемы, руководитель ООО ИФК «РНГС Капитал» Дмитрий Левченко, приговорен к 8 годам колонии, а его подельник, генеральный директор ООО «Сибай» Андрей Грунин, получил 5 лет.

«Левченко, Грунин и иные представители коммерческих организаций путем предоставления заведомо ложных сведений о стоимости работ по договорам совершили хищение бюджетных денежных средств в размере свыше 500 млн рублей, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере», — говорится в официальном заявлении Следственного комитета России.

Как установили представители Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, в период 2022—2023 годов структуры осужденных получили контракты на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. Однако вместо честного исполнения обязательств, коммерсанты разработали схему обмана военного ведомства. Благодаря оперативной работе СК РФ, в бюджет удалось вернуть более 470 миллионов рублей, что составило почти весь объем украденного.

Ранее следственное ведомство уже инициировало ряд громких дел против высокопоставленных чиновников и подрядчиков, связанных с распределением «военных» денег. Накануне также сообщалось об усилении контроля за выполнением оборонзаказа со стороны правительства и спецслужб.