Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал нападение Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина, вспомнив авиаудары НАТО в 1999 году по объектам, связанным с экс-президентом Югославии Слободаном Милошевичем. Слова сербского лидера прозвучали на пресс-конференции.
По словам Вучича, подобные удары не являются чем-то новым. Поскольку подобное уже происходило в прошлом. И нынешняя ситуация ничем не отличается от того, что было тогда.
«Не надо вам напоминать, что и по Милошевичу били в 1999 году. Некоторые другие, которые думали, что у них есть право наносить удары, по кому захотят», — сказал Вучич.
При этом президент Сербии подчеркнул, что у него нет полной информации о текущей ситуации. Тем не менее, решение конфликтов не должно сводиться к ударам по лидерам государств.
Немногим ранее об атаках на резиденцию Владимира Путина высказался военкор KP.RU Александр Коц. Он подчеркнул, что Украина в данном случае может быть только исполнителем. Вполне вероятно, что основным организатором произошедшего является Великобритания. Тому подтверждение отсутствие какой-либо реакции Запада на попытки ударов.