Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич на фоне атаки на резиденцию Путина вспомнил об ударах НАТО по Милошевичу

Вучич отметил, что разрешение конфликтов не должно сводиться к ударам по президентам.

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал нападение Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина, вспомнив авиаудары НАТО в 1999 году по объектам, связанным с экс-президентом Югославии Слободаном Милошевичем. Слова сербского лидера прозвучали на пресс-конференции.

По словам Вучича, подобные удары не являются чем-то новым. Поскольку подобное уже происходило в прошлом. И нынешняя ситуация ничем не отличается от того, что было тогда.

«Не надо вам напоминать, что и по Милошевичу били в 1999 году. Некоторые другие, которые думали, что у них есть право наносить удары, по кому захотят», — сказал Вучич.

При этом президент Сербии подчеркнул, что у него нет полной информации о текущей ситуации. Тем не менее, решение конфликтов не должно сводиться к ударам по лидерам государств.

Немногим ранее об атаках на резиденцию Владимира Путина высказался военкор KP.RU Александр Коц. Он подчеркнул, что Украина в данном случае может быть только исполнителем. Вполне вероятно, что основным организатором произошедшего является Великобритания. Тому подтверждение отсутствие какой-либо реакции Запада на попытки ударов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше