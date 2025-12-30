Внучка Джона Кеннеди умерла в 35 лет

Татьяна Шлоссберг, внучка легендарного президена США Джона Кеннеди, скончалась в 35 лет от агрессивного рака крови. Как отмечает NBC News, журналистка и дочь дипломата Каролины Кеннеди боролась с редкой мутацией лейкемии, которую у нее обнаружили прямо в день рождения второго ребенка. Пока Татьяна проходила мучительное лечение в больнице, ее кузен Роберт Кеннеди-младший получал пост министра здравоохранения в кабинете Дональда Трампа. Умирающая женщина назвала это «позором для семьи».
«Я смотрела со своей больничной койки, как Бобби, вопреки логике и здравому смыслу, утверждался на должность, никогда не работая в медицине или правительстве», — писала Шлоссберг в своем последнем эссе.
Татьяна узнала о диагнозе в мае 2024 года, когда врачи заметили аномальные анализы во время родов. Она перенесла пересадку костного мозга, но врачи дали ей всего год.
Татьяна была известным автором, чья книга об экологии стала бестселлером. О ее кончине этим утром официально объявили родственники, отметив, что «она навсегда останется в их сердцах».