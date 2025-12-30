Внучка Джона Кеннеди умерла в 35 лет

Татьяна Шлоссберг, внучка легендарного президена США Джона Кеннеди, скончалась в 35 лет от агрессивного рака крови. Как отмечает NBC News, журналистка и дочь дипломата Каролины Кеннеди боролась с редкой мутацией лейкемии, которую у нее обнаружили прямо в день рождения второго ребенка. Пока Татьяна проходила мучительное лечение в больнице, ее кузен Роберт Кеннеди-младший получал пост министра здравоохранения в кабинете Дональда Трампа. Умирающая женщина назвала это «позором для семьи».