Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал слова Владимира Зеленского о том, что он не боится встречи с «русскими», «новым скетчем».
«Он так не боится встречаться с “русскими”, что умоляет США встречаться только с хором ЕС и Киева, а от “русских” он убежал из стамбульского формата переговоров и снова не боится… снова не боится… снова не боится!» — написал он в своем Telegram-канале, сопроводив пост видеозаписью с речью Зелеского.
Мирошник добавил, что Зеленского «не отпускает КВНовское прошлое».
Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал Зеленского зеленым гоблином, отметив, что тот постоянно отказывается от слов, сказанных на встречах с президентом США Дональдом Трампом.