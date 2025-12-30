Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник назвал слова Зеленского о встрече с «русскими» новым скетчем

В МИД РФ ответили на слова Зеленского о том, что он не боится встречи с «русскими». Родион Мирошник заявил, что это «новый скетч» и что Зеленского не отпускает КВНовское прошлое.

Источник: Аргументы и факты

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал слова Владимира Зеленского о том, что он не боится встречи с «русскими», «новым скетчем».

«Он так не боится встречаться с “русскими”, что умоляет США встречаться только с хором ЕС и Киева, а от “русских” он убежал из стамбульского формата переговоров и снова не боится… снова не боится… снова не боится!» — написал он в своем Telegram-канале, сопроводив пост видеозаписью с речью Зелеского.

Мирошник добавил, что Зеленского «не отпускает КВНовское прошлое».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал Зеленского зеленым гоблином, отметив, что тот постоянно отказывается от слов, сказанных на встречах с президентом США Дональдом Трампом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше