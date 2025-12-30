Мирошник назвал слова Зеленского о встрече с «русскими» новым скетчем

«Он так не боится встречаться с “русскими”, что умоляет США встречаться только с хором ЕС и Киева, а от “русских” он убежал из стамбульского формата переговоров и снова не боится… снова не боится… снова не боится!» — написал он в своем Telegram-канале, сопроводив пост видеозаписью с речью Зелеского.