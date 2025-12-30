Евролидеры посоветовали Зеленскому быть осторожным с Трампом, пишут СМИ

«Публично европейцы были полны похвал (относительно результатов переговоров Трампа и Зеленского в США — ред.) … Однако, несмотря на то, что публичные заявления звучат в целом позитивно, европейцы вовсе не видят ситуацию в таком радужном свете. Скорее всего, речь идет о том, чтобы при помощи похвалы удержать на плаву президента США Трампа, который говорил о “большом прогрессе”, — говорится в публикации.