Уитакер: США исчерпывающе изучат данные об атаке ВСУ на резиденцию Путина

США планируют детально разобраться в обстоятельствах недавней попытки Украины нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox Business.
«Мы исчерпывающе изучим всю разведывательную информацию, касающуюся атаки на резиденцию Путина», — подчеркнул постпред США при НАТО.
Уитакер отметил, что подобные действия со стороны Киева выглядели безрассудными. По его мнению, атака ВСУ не способствовала продвижению мирного урегулирования между Украиной и Россией.
Ранее KP.RU писал, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку удара беспилотниками по государственной резиденции президента России в Новгородской области. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал это террористической атакой и уточнил, что ВСУ использовали 91 дрон.