30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский всеми силами пытается сохранить свою власть, некоторые главы европейских государств поддерживают его в ущерб своим странам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина.
«Зеленский всеми силами пытается сохраниться во власти. Его поддерживает ряд глав европейских государств, причем в ущерб своим странам», — сказал Володин в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, деньги Киеву были перечислены в надежде на компенсацию за счет российских активов. «Но у них не получилось это, а денег нет, их разворовали», — отметил председатель Госдумы.
ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро активов РФ. Почти 180 млрд евро хранится в Euroclear. Участники саммита ЕС ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом «репарационного кредита» Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву 90 млрд евро на 2026−2027 годы за счет займа. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации российских средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке. -0-