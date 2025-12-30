Володин: европейские политики помогают Зеленскому в ущерб своим странам

ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро активов РФ. Почти 180 млрд евро хранится в Euroclear. Участники саммита ЕС ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом «репарационного кредита» Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву 90 млрд евро на 2026−2027 годы за счет займа. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации российских средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке. -0-