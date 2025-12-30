Молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после атаки беспилотников ВСУ по резиденции президента РФ Владимира Путина свидетельствует о том, что организация поддерживает все террористические действия Киева. Об этом во вторник, 30 декабря, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.