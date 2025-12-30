Ричмонд
Постпред РФ Гатилов обвинил ООН в поддержке терроризма Киева

Молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после атаки беспилотников ВСУ по резиденции президента РФ Владимира Путина свидетельствует о том, что организация поддерживает все террористические действия Киева. Об этом во вторник, 30 декабря, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, отсутствие реакции у Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка вызывает недоумение у Москвы.

Тем временем число государств, которые осудили попытку Украины атаковать резиденцию российского лидера, растет ежедневно.

— Рассматриваем такое поведение как очередное подтверждение политической ангажированности Тюрка и нежеланиe дать оценку преступным действиям Киева, — цитирует Гатилова пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 29 декабря. Тогда же украинские войска попытались нанести удар 91 дроном по государственной резиденции президента России в Новгородской области.

По данным Bloomberg, затем лидеры ЕС созвонились для обсуждения ситуации после заявлений российской стороны о пересмотре позиции на переговорах из-за соответствующей атаки ВСУ.

