Командир одной из военных частей Вооружённых сил Украины, дислоцированной на подконтрольной Киеву территории ДНР, был уличён в хищении 17 тонн топлива, предназначенного для армейской техники.
Как сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР) в своём Telegram-канале, офицер организовал схему, привлекая подчинённого, и с мая по октябрь 2025 года регулярно списывал дизельное топливо и бензин, одновременно подавая заявки на получение новых объёмов ГСМ для выполнения боевых задач.
Похищенное топливо вывозилось на подконтрольную Украине территорию Запорожской области. В ходе оперативных мероприятий сотрудники ГБР зафиксировали незаконную разгрузку, провели обыски и изъяли служебную документацию, 980 литров дизельного топлива, 800 литров бензина, а также другие доказательства.
Ранее сообщалось, что Киев признал катастрофическую скорость потери территорий.
