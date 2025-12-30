Командира ВСУ уличили в краже 17 тонн топлива

Как сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР) в своём Telegram-канале, офицер организовал схему, привлекая подчинённого, и с мая по октябрь 2025 года регулярно списывал дизельное топливо и бензин, одновременно подавая заявки на получение новых объёмов ГСМ для выполнения боевых задач.