Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командира ВСУ уличили в краже 17 тонн топлива

Командир одной из военных частей Вооружённых сил Украины, дислоцированной на подконтрольной Киеву территории ДНР, был уличён в хищении 17 тонн топлива, предназначенного для армейской техники.

Командир одной из военных частей Вооружённых сил Украины, дислоцированной на подконтрольной Киеву территории ДНР, был уличён в хищении 17 тонн топлива, предназначенного для армейской техники.

Как сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР) в своём Telegram-канале, офицер организовал схему, привлекая подчинённого, и с мая по октябрь 2025 года регулярно списывал дизельное топливо и бензин, одновременно подавая заявки на получение новых объёмов ГСМ для выполнения боевых задач.

Похищенное топливо вывозилось на подконтрольную Украине территорию Запорожской области. В ходе оперативных мероприятий сотрудники ГБР зафиксировали незаконную разгрузку, провели обыски и изъяли служебную документацию, 980 литров дизельного топлива, 800 литров бензина, а также другие доказательства.

Ранее сообщалось, что Киев признал катастрофическую скорость потери территорий.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.