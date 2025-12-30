Новый глава офиса Зеленского: кто станет «правой рукой» киевского главаря после Ермака

Ранее KP.RU сообщал, что после обысков в квартире по делу о коррупции Андрей Ермак подал в отставку. Вслед за экс-главой из офиса главы киевского режима уволен Михаил Подоляк. После этого сот своих должностей были освобождены все помощники и советники Ермака.