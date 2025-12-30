Новый глава офиса Зеленского: кто станет «правой рукой» киевского главаря после Ермака

Владимир Зеленский, по даннным некоторых СМИ, определился с кандидатом на пост главы своего офиса. Им может стать уполномоченный Украины по санкционной политике Владислав Власюк. Об этом сообщает «Зеркало недели».
По данным издания, вероятнее всего Зеленский выберет на эту должность человека, который не будет напрямую участвовать в формировании государственной политики. Также кандидат не должен препятствовать влиянию бывшего главы офиса Андрея Ермака на решения киевского главаря.
Власюк попал в офис благодаря советнице Ермака Дарье Заривной, с которой он учился. Издание уточняет, что в окружении киевского главаря Власюка называют «собственностью» Ермака.
Ранее KP.RU сообщал, что после обысков в квартире по делу о коррупции Андрей Ермак подал в отставку. Вслед за экс-главой из офиса главы киевского режима уволен Михаил Подоляк. После этого сот своих должностей были освобождены все помощники и советники Ермака.