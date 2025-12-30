Ричмонд
Кадыров отработал навыки стрельбы в университете спецназа

Каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием, заявил глава Чечни.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале о своем визите в Российский университет спецназа имени Владимира Путина, где он совершенствовал навыки владения оружием.

Вместе с главой республики в учебном заведении побывали секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров, министр спорта и физической культуры республики Ахмат Кадыров, а также помощники главы республики Умар Байсаев и Висмурад Алиев.

«Провели насыщенный и продуктивный день, отработав навыки стрельбы из различных видов стрелкового оружия», — отметил Кадыров.

Он акцентировал внимание на важности умения владеть оружием для каждого мужчины, считая это проявлением ответственности и готовности к защите Отечества, своего народа и семьи.

Ранее сообщалось, что Адама Кадырова наградили медалью памяти первого президента Чечни.

