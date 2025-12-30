Ричмонд
Кадыров отработал навыки стрельбы в университете спецназа имени Путина

Рамзан Кадыров провел тренировку по стрельбе из различных видов оружия.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о результатах тренировки по стрельбе из различных видов оружия, которую он провёл на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина.

«Вместе с помощником главы ЧР, секретарём Совета Безопасности ЧР Адамом Кадыровым, министром ЧР по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым … помощниками главы ЧР Умаром Байсаевым и Висмурадом Алиевым провели насыщенный и продуктивный день, отработав навыки стрельбы из различных видов стрелкового оружия», — написал глава Чечни в Telegram-канале.

По словам Кадырова, он показал высокие результаты, инструкторы РУС отметили уверенное владение оружием, хорошую подготовку и точность.

«Глубоко убеждён, что каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием. Это вопрос ответственности, внутренней готовности и способности в случае необходимости защитить свою Родину, свой народ и своих близких», — резюмировал Рамзан Кадыров.

Ранее Кадыров заявил о готовности идти на выборы главы Чечни, если предложит президент РФ Владимир Путин.

При этом Рамзан Кадыров заявил, что не хочет дожить до старости, так как предпочёл бы покинуть этот мир, пока он всеми любим.

