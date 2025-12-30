Ричмонд
В Карибском море экипаж танкера нарисовал флаг России, пытаясь уйти от охраны США

Экипаж нефтяного танкера Bella 1, находившегося под преследованием береговой охраны США в Карибском море, якобы нарисовал на борту судна российский флаг в попытке заручиться защитой России.

Как сообщает газета New York Times со ссылкой на двух американских чиновников, инцидент произошёл 21 декабря, когда танкер, находящийся под санкциями США, направлялся в Венесуэлу за нефтью. После погони судно, не имеющее груза, изменило курс в сторону Гренландии или Исландии, однако точное местоположение отследить сложно, поскольку с 17 декабря на нём отключён транспондер.

В отношении танкера выдан ордер на арест из-за предполагаемого участия в торговле иранской нефтью в нарушение санкций США. Американские власти также утверждают, что экипаж не смог подтвердить наличие действующего государственного флага, что, по их мнению, даёт право на досмотр в соответствии с международным правом.

Ранее сообщалось, что ЦРУ атаковало объект на побережье Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше