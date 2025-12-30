Ричмонд
Economist: более половины американцев не одобряют работу Трампа

Свыше половины граждан США не одобряют результаты работы президента Дональда Трампа по итогам первого года его второго срока.

Источник: Аргументы и факты

Более половины жителей США негативно оценивают итоги деятельности президента Дональда Трампа по результатам первого года его второго срока. Такие данные приводятся в совместном исследовании журнала Economist и компании YouGov.

Согласно опросу, работу главы государства одобряют 39% респондентов, тогда как 56% высказали несогласие с его политикой. Среди сторонников Демократической партии уровень поддержки минимален — лишь 4% положительных оценок при 95% отрицательных. У республиканцев ситуация противоположная: деятельность президента поддерживают 88%, не одобряют — 10%. Среди независимых избирателей одобрение выразили 27%, а 63% выступили с критикой.

Наименьшую поддержку политика Трампа получила в возрастной группе от 18 до 29 лет, где за него высказались 29% опрошенных при 66% недовольных. Наибольший уровень одобрения зафиксирован среди граждан старше 65 лет — 45%, однако даже в этой категории число негативных оценок превышает положительные и составляет 54%.

Ранее сообщалось, что Трамп стал самой медиатизированной личностью во Франции в 2025 году, он значительно опередил в рейтинге популярности и упоминания в СМИ главу республики Эммануэля Макрона.

