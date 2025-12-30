Economist: более половины американцев не одобряют работу Трампа

Наименьшую поддержку политика Трампа получила в возрастной группе от 18 до 29 лет, где за него высказались 29% опрошенных при 66% недовольных. Наибольший уровень одобрения зафиксирован среди граждан старше 65 лет — 45%, однако даже в этой категории число негативных оценок превышает положительные и составляет 54%.