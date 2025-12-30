Ричмонд
Turkish Airlines отменила более 60 рейсов из-за снегопада

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение отменить более 60 рейсов в среду из-за снегопада в ряде городов Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании Яхъю Устюна.

«Шестьдесят один рейс, запланированный на 31 декабря, отменен из-за ухудшения погодных условий на востоке и в центральной части Турции», — сообщил Устюн в соцсети X.

Значительная часть Турции с пятницы оказалась под влиянием морозов из-за потоков холодного воздуха из России и Исландии. Генеральное управление метеорологии Турции объявило на среду желтый уровень угрозы на большей части страны из-за мощных снегопадов. -0-