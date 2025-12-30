Bloomberg: лидеры ЕС обсудили атаку Киева на резиденцию Путина

Евролидеров напугало ужесточение позиции Москвы по переговорам.
Руководство Евросоюза обсудили пути урегулирования конфликта на Украине с учетом итогов последней встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В конктексте беседы лидеры ЕС также обсудили атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщают американские СМИ.
«Европейские лидеры провели разговор для обсуждения ситуации по Украине. Это произошло после того, как Россия заявила, что пересмотрит свою переговорную позицию [после атаки ВСУ на резиденцию Путина]», — пишет Bloomberg, ссыласясь на источники в европейских структурах.
По данным издания, основное внимание участники уделили возможным изменениям в позиции Москвы после недавней атаки Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина и последующего телефонного разговора российского лидера с главой Белого дома. Они обменялись оценками реакции России на удар по резиденции Путина и возможных ударов возмездия Москвы.