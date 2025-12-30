Bloomberg: лидеры ЕС обсудили атаку Киева на резиденцию Путина

«Европейские лидеры провели разговор для обсуждения ситуации по Украине. Это произошло после того, как Россия заявила, что пересмотрит свою переговорную позицию [после атаки ВСУ на резиденцию Путина]», — пишет Bloomberg, ссыласясь на источники в европейских структурах.