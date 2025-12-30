Умерла внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг

Татьяна Шлоссберг была дочерью художника Эдвина Шлоссберга и дипломата Кэролайн Кеннеди, старшей дочери Джона Кеннеди. NBC называет ее опытным и уважаемым журналистом. Она специализировалась на экологической тематике, сотрудничала с изданиями The New York Times, The Atlantic и The Washington Post. В 2019 году Шлоссберг выпустила книгу «Незаметное потребление: воздействие на окружающую среду, о котором вы не подозреваете», в которой анализировала влияние повседневных привычек людей на климат и экосистемы.