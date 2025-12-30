Умерла внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг

Она была известной писательницей и журналисткой.
Журналистка и писательница Татьяна Шлоссберг, внучка 35-го президента США Джона Кеннеди, умерла в возрасте 35 лет от осложнений онкологического заболевания. Об этом сообщают американские СМИ.
«Сегодня утром скончалась наша прекрасная Татьяна. Она навсегда останется в наших сердцах», — говорится в заявлении семьи, его опубликовал телеканал NBC.
В материале NBC напоминают, что о болезни Шлоссберг впервые рассказала сама. Там уточняют, что диагноз ей поставили в 2024 году, после чего журналистка прошла курс интенсивной химиотерапии и трансплантацию костного мозга.
Татьяна Шлоссберг была дочерью художника Эдвина Шлоссберга и дипломата Кэролайн Кеннеди, старшей дочери Джона Кеннеди. NBC называет ее опытным и уважаемым журналистом. Она специализировалась на экологической тематике, сотрудничала с изданиями The New York Times, The Atlantic и The Washington Post. В 2019 году Шлоссберг выпустила книгу «Незаметное потребление: воздействие на окружающую среду, о котором вы не подозреваете», в которой анализировала влияние повседневных привычек людей на климат и экосистемы.
При жизни Шлоссберг также публично высказывалась по политическим вопросам внутри семьи Кеннеди. В американских СМИ напоминают, что она критиковала своего кузена Роберта Кеннеди-младшего, который в администрации президента США Дональда Трампа занимает должность министра здравоохранения.