США выделили $250 млн на меры по противодействию БПЛА во время ЧМ по футболу

Глава Пентагона Пит Хегсет в августе заявил, что американское военное ведомство создает рабочую группу по противодействию БПЛА. Он тогда отметил, что есть опасность применения беспилотников для ударов по американским силам, а также несанкционированного вхождения таких аппаратов в воздушное пространство США. В начале июня президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Федеральное авиационное управление должно ускорить разработку и тестирование национальных технологий с целью наращивания производства и экспорта дронов. Кроме того, он распорядился усилить защиту от современных беспилотников. -0-