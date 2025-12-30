Ричмонд
В Германии призвали вернуться к политике дипломатии и разоружения

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала Германию отказаться от курса на милитаризацию и вернуться к политике дипломатии и разоружения, ориентированной на экономические и социальные интересы.

В своём сообщении в социальной сети X она заявила, что наращивание вооружений не спасает, а разрушает экономику, поскольку значительная часть военных расходов направляется американским производителям оружия.

По её мнению, эти средства следовало бы инвестировать в гражданскую инфраструктуру: больницы, дороги, железные дороги, мосты, школы и университеты, что обеспечило бы устойчивый экономический рост и создание рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Вагенкнехт предрекла Европе прямую войну с Россией.

