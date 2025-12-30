В Германии призвали вернуться к политике дипломатии и разоружения

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала Германию отказаться от курса на милитаризацию и вернуться к политике дипломатии и разоружения, ориентированной на экономические и социальные интересы.