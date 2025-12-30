В МИД РФ призвали «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана

«Горячим головам» необходимо отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана. Такое мнение во вторник, 30 декабря, выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Призываем «горячие головы» осознать всю пагубность своего разрушительного курса, отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы, — цитирует ее пресс-служба ведомства.
По словам политика, угрозы Израиля в отношении Ирана вызывают обоснованную тревогу у Москвы. Поэтому Захарова подчеркнула важность дипломатического диалога.
Она добавила, что это единственный приемлемый путь для разрешения всех вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
12 декабря президент России Владимир Путин провел встречу с главой Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе нее иранский политик поблагодарил российского лидера за поддержку его страны.
В начале ноября Пезешкиан утверждал, что Тегеран восстановит свои ядерные объекты с усиленной мощностью. По его словам, все ядерные разработки Ирана ориентированы на гражданские нужды.