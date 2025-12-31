Европейские лидеры провели разговор по итогам визита Зеленского в США

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Евросоюза и ведущие европейские лидеры 30 декабря в формате видеоконференции провели беседу по урегулированию конфликта в Украине с учетом итогов встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
По его информации, европейцы обсудили реакцию России на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Глава государства в телефонной беседе с Трампом заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по Украине будет пересмотрена в связи с произошедшими событиями. -0-