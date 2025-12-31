В Туркмении высоко оценили готовность России к укреплению сотрудничества

Отдельно была отмечена значительная роль Валентины Матвиенко в развитии двусторонних связей, благодаря чему она пользуется высоким авторитетом в Туркменистане. В ходе беседы ей была выражена признательность за личный вклад в укрепление партнерства между двумя странами. Завершился разговор обменом поздравлениями по случаю приближающегося Нового года и взаимными пожеланиями благополучия.