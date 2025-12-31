В Туркмении высоко оценили готовность России к укреплению сотрудничества

Туркмения высоко оценивает готовность России к дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия с Ашхабадом. Об этом сообщил председатель Халк Маслахаты Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
В Туркменистане положительно воспринимают поддержку Москвой нейтрального внешнеполитического курса страны, а также усилия Ашхабада, направленные на сохранение международной стабильности и развитие диалога, основанного на принципах мира, доверия и взаимного уважения.
Основой современных туркмено-российских отношений называются конструктивное и уважительное сотрудничество, добрососедство и высокий уровень доверия между государствами.
Отдельно была отмечена значительная роль Валентины Матвиенко в развитии двусторонних связей, благодаря чему она пользуется высоким авторитетом в Туркменистане. В ходе беседы ей была выражена признательность за личный вклад в укрепление партнерства между двумя странами. Завершился разговор обменом поздравлениями по случаю приближающегося Нового года и взаимными пожеланиями благополучия.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял участие в Форуме мира и доверия, приуроченном к Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.