Жители Черниговской области отбили мужчину у сотрудников ТЦК

В Черниговской области Украины местные жители вмешались в попытку насильственной мобилизации, помешав сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК) и полицейскому задержать мужчину.
Как сообщают украинские СМИ, инцидент произошёл в городе Нежин, где трое сотрудников ТЦК и полицейский пытались силой посадить мужчину в микроавтобус.
На опубликованном видео видно, как несколько прохожих подходят к транспортному средству и преграждают дверь, не давая увезти мужчину. По данным местных пабликов, мужчину в итоге удалось отбить.
Ранее сообщалось, что власти Украины впервые объявили обязательную эвакуацию в Черниговской области.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.