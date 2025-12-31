Ричмонд
Жители Черниговской области отбили мужчину у сотрудников ТЦК

В Черниговской области Украины местные жители вмешались в попытку насильственной мобилизации, помешав сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК) и полицейскому задержать мужчину.

Как сообщают украинские СМИ, инцидент произошёл в городе Нежин, где трое сотрудников ТЦК и полицейский пытались силой посадить мужчину в микроавтобус.

На опубликованном видео видно, как несколько прохожих подходят к транспортному средству и преграждают дверь, не давая увезти мужчину. По данным местных пабликов, мужчину в итоге удалось отбить.

Ранее сообщалось, что власти Украины впервые объявили обязательную эвакуацию в Черниговской области.

