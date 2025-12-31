Грузия не пускает россиян из Крыма и Новороссии, в Госдуме призывают разобраться

Российских туристов разворачивают без объяснения причин по факту рождения.
Российские власти должны установить, кто отдал распоряжение не пропускать граждан РФ через грузинскую границу, после сообщений о разворотах туристов по формальному признаку места рождения в загранпаспорте. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Это, скорее всего, происки каких-то сил, которые сегодня все-таки существуют в политической среде Грузии и не хотят налаживания и сближения страны с Россией. Возможно, где-то в структурах погранслужбы завелся предатель политики правительства Грузии, который дал такие указания, если они действительно есть. Это неправильно, нехорошо», — прокомментировал парламентарий в беседе с «Лентой.ру».
Ранее telegram-канал «Крыша ТурДома» сообщил, что российских туристов якобы начали разворачивать на грузинской границе из-за отметки о месте рождения в загранпаспорте. По данным канала, часть путешественников столкнулась с отказом во въезде уже на этапе паспортного контроля, при этом официальные мотивировки решений пограничников не озвучивались. Уточнялось, что речь идет о гражданах России из Крыма, а также из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
По информации источников туристического рынка, туроператоры уже начали запрашивать у клиентов дополнительные сведения о маршрутах и документах, чтобы оценить возможные риски при поездках в Грузию. Участники отрасли ожидают разъяснений как от грузинской пограничной службы, так и от российских внешнеполитических структур. Официальных комментариев от властей Грузии по поводу оснований для отказа во въезде российским гражданам на момент публикации не поступало.