Грузия не пускает россиян из Крыма и Новороссии, в Госдуме призывают разобраться

Ранее telegram-канал «Крыша ТурДома» сообщил, что российских туристов якобы начали разворачивать на грузинской границе из-за отметки о месте рождения в загранпаспорте. По данным канала, часть путешественников столкнулась с отказом во въезде уже на этапе паспортного контроля, при этом официальные мотивировки решений пограничников не озвучивались. Уточнялось, что речь идет о гражданах России из Крыма, а также из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.