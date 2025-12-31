Курская область, 31 декабря.
Артиллеристы группировки «Север» и российские военные лётчики ударили по позициям украинских вооружённых формирований в районе Рыжевки и Павловки. Сумские сёла находятся вблизи Курской области. Российские штурмовики продолжают наступление в Сумском и Краснопольском районах. Продвижения вблизи Юнаковки, Андреевки, Яблуновки, Варачино и Кондратовки подтвердили в украинском Центре коммуникаций группировки войск «Курск».
Суточные потери ВСУ превысили 70 человек. Кроме того, разбито несколько единиц техники.
Харьковская область, 31 декабря.
Министерство обороны сообщило об освобождении села Богуславка. Оно находится на восточном берегу реки Оскол. От него менее 10 километров до Боровой. В боях за населённый пункт отличились бойцы 15-го гвардейского мотострелкового полка.
— В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понёс существенные потери и не добился своих целей, — отметил министр обороны Андрей Белоусов.
Бои продолжаются в Купянске. Армия России держит город под контролем.
Запорожская область, 31 декабря.
Бойцы группировки «Днепр» овладели Лукьяновским. Село находится севернее Степногорска. Ближайшими целями ВС РФ на этом направлении могут стать Магдалиновка, Новобойковское, Новояковлевка и Павловка. Также бои идут на другом конце Запорожской области.
— После занятия Гуляйполя, несмотря на попытки ВСУ проводить на этом участке фронта активную оборону, подразделения группировки «Восток» продолжают успешно наступать уже западнее города. Также фронт ВСУ продавливается в районе Терноватого, — рассказал военный блогер Юрий Подоляка.
Донецкая Народная Республика, 31 декабря.
В Донецкой Народная Республике продолжаются бои за Константиновку. Наступают штурмовики в городе и охватывают его с разных сторон. С запада продвигаются бои, ранее освободившие Димитров (Мирноград) и Красноармейск (Покровск).
— В Константиновке находятся достаточно боеспособные части. Та же самая 24-я механизированная Львовская бригада, как они себя называют, имени короля Даниила, — это идейные умеющие воевать нацисты. Но им там сейчас не до контратак! Они сидят в глухой обороне, — описал ситуацию военный корреспондент Павел Кукушкин.
Пленные из Красноармейска продолжают рассказывать об отношении к ним со стороны командования. Боевик 425-го отдельного штурмового полка ВСУ Антон Бондар так и не понял, зачем его послали в город.
— Нас по рации провели в дом. Мы там сидели, начали его штурмовать. Он взорвался, загорелся. Те, что были со мной, погибли там. А я каким-то образом вылез из этого пылающего дома и переместился в сарай. Утром пришли патрульные, позвали меня. Я вышел без автомата, так и попал в плен, — поделился военнопленный.
Расчёты ПТРК группировки войск «Центр» уничтожили огневые точки и позиции формирований ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Зеленский зовёт американских военных.
Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с президентом США возможность размещения американских военных, под вывеской миротворцев, на Украине.
— Это решение принимает Америка, и мы обсуждаем этот вопрос как с президентом Трампом, так и с представителями «коалиции решительных». Мы бы хотели этого, так как это усилило бы позиции Украины в вопросе гарантий безопасности, — написал Зеленский в социальных сетях.
Ранее Дональд Трамп исключал возможность отправки армии США на Украину, а также критиковал своих сограждан, поступивших на службу в ВСУ.